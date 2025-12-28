7 корпус ДШВ: північ Покровська під контролем, у Мирнограді тривають бої

Сили оборони України надійно контролюють північну частину Покровська, а десятки спроб російських військ прорвати оборону північніше залізниці виявилися безуспішними. Про це повідомили у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
У корпусі зазначили, що через невдачі на півночі противник продовжує активні дії на заході Покровська, намагаючись вийти в район Гришиного, однак усі атаки блокуються Силами оборони. У Мирнограді ситуація залишається складною — українські військові утримують визначені позиції, до оборони міста залучені підрозділи Десантно-штурмових військ та морської піхоти.
Сили оборони посилюють угруповання для протидії тиску ворога з північно-східного та південного напрямків, що, зокрема, забезпечується контролем коридору в районі Світлого та Рівного. У повідомленні також йдеться, що російські війська, не маючи можливості встановити контроль над Мирноградом, вдаються до демонстративних пропагандистських дій на південних околицях міста.
Водночас фіксуються поодинокі випадки прихованого проникнення противника в центральні райони Мирнограда. Сили оборони працюють над блокуванням та знищенням виявлених груп ворога.