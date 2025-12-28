7 корпус ДШВ: північ Покровська під контролем, у Мирнограді тривають бої

Сили оборони України надійно контролюють північну частину Покровська, а десятки спроб російських військ прорвати оборону північніше залізниці виявилися безуспішними. Про це повідомили у 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У корпусі зазначили, що через невдачі на півночі противник продовжує активні дії на заході Покровська, намагаючись вийти в район Гришиного, однак усі атаки блокуються Силами оборони. У Мирнограді ситуація залишається складною — українські військові утримують визначені позиції, до оборони міста залучені підрозділи Десантно-штурмових військ та морської піхоти.

Сили оборони посилюють угруповання для протидії тиску ворога з північно-східного та південного напрямків, що, зокрема, забезпечується контролем коридору в районі Світлого та Рівного. У повідомленні також йдеться, що російські війська, не маючи можливості встановити контроль над Мирноградом, вдаються до демонстративних пропагандистських дій на південних околицях міста.

Реклама

Реклама

Водночас фіксуються поодинокі випадки прихованого проникнення противника в центральні райони Мирнограда. Сили оборони працюють над блокуванням та знищенням виявлених груп ворога.