На Дніпропетровщині шахраї привласнювали квартири та будинки за підробленими документами

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася незаконним переоформленням квартир, будинків і земельних ділянок за підробленими документами. П’ятьом учасникам схеми вже повідомлено про підозри, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Національній поліції України.

За даними поліції, помічник нотаріуса організував схему незаконного переоформлення нерухомого майна на зацікавлених осіб. Він залучив чотирьох спільників: державного реєстратора, техніка з інвентаризації нерухомого майна, приватного підприємця та особу, відповідальну за виготовлення фальшивих документів.

Учасники групи перевіряли об’єкти нерухомості в базах даних та реєстрах, оформлювали технічні паспорти, а потім, використовуючи підроблені договори купівлі-продажу, переоформлювали квартири та будинки на зацікавлених та підконтрольних осіб.

Крім того, вони виготовляли земельно-технічну документацію та забезпечували присвоєння кадастрових номерів, аби вивести земельні ділянки з комунальної власності.

За приблизно два роки зловмисники незаконно переоформили сім об’єктів нерухомості на сторонніх осіб, завдавши державі збитків на суму понад 1,1 млн гривень.

Поліцейські повідомили п’ятьом фігурантам про підозри за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. ч. 3, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

