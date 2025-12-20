Росія атакувала Україну ракетами “Іскандер-М” і дронами: ППО знешкодила 31 БпЛА

У ніч на 20 грудня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних ракет і ударних безпілотників. Сили оборони знищили та подавили 31 ворожий БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

З 19:00 19 грудня противник атакував трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» з тимчасово окупованої території АР Крим, а також 51 ударним БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронами інших типів з напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ і Шаталове, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00 протиповітряною обороною було збито або подавлено 31 ворожий безпілотник. Водночас зафіксовано влучання балістичних ракет і 20 ударних БпЛА на 15 локаціях.