Сьогодні американські та російські представники зустрінуться у Флориді для обговорення мирного плану

Американські переговірники у суботу проведуть у Флориді зустріч із російськими посадовцями в межах чергового раунду переговорів, спрямованих на припинення війни Росії проти України, повідомляє Reuters. Переговори відбудуться після консультацій США з українськими та європейськими представниками, які відбулися напередодні.

Російську делегацію очолює посланець президента РФ Кирило Дмитрієв. З американського боку у зустрічі мають взяти участь спеціальний представник США Стів Віткофф і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Державний секретар США та радник з нацбезпеки Марко Рубіо не виключив, що також приєднається до переговорів. Попередні зустрічі проходили в гольф-клубі Віткоффа в районі Галландейл-Біч у Маямі.

За даними американських, українських та європейських посадовців, цього тижня під час консультацій було досягнуто певного прогресу щодо гарантій безпеки для Києва, однак залишається незрозумілим, чи будуть ці умови прийнятними для Москви. Російське джерело повідомило Reuters, що будь-які контакти між Дмитрієвим і українськими переговірниками виключені.

Водночас розвідка США, за словами джерел, продовжує застерігати, що президент РФ Володимир Путін має намір захопити всю Україну. Під час щорічної пресконференції в Москві він заявив, що умови завершення війни не змінилися з червня 2024 року і включають відмову України від вступу до НАТО та виведення військ із чотирьох регіонів, які Росія вважає своїми. Київ відкидає ці вимоги та наголошує, що не поступиться територіями.

Голова української делегації Рустем Умєров повідомив, що у п’ятницю команди України, США та Європи домовилися продовжити спільну роботу. За словами Марко Рубіо, у переговорах є певний прогрес, однак остаточне рішення залежить від готовності сторін до компромісу.