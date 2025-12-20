Через російську атаку частина Миколаївщини залишилася без світла

Унаслідок російської атаки вночі без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, енергетики поступово заживлюють споживачів.

Із ночі всі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури працюють на генераторах та альтернативних джерелах живлення, забезпечується робота опалення, водопостачання і водовідведення. Також проводяться заходи для забезпечення сталості мобільного зв’язку.

У Миколаєві запущено тролейбуси з автономним ходом, курсують автобуси та приватний транспорт. Усі служби працюють у посиленому режимі.

