        В Одесі знайшли застреленим депутата міськради

        Галина Шподарева
        20 Квітня 2026 09:34
        Автівка поліції / Фото ілюстративне: Патрульна поліція
        Правоохоронці встановлюють обставини смерті депутата Одеської міської ради. Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням знайшли в автівці на одній із вулиць Одеси.

        Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

        Попередньо встановлено, що чоловік міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.  

        На місці працює слідчо-оперативна група поліції.

        Всі обставини події встановлюються. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

        Як повідомляє одеське видання Думська, йдеться про 51-річного Олександра Іваницького, який входив до оточення Геннадія Труханова.

        Олександр Іваницький / Фото: Думська

