В Одесі знайшли застреленим депутата міськради

Правоохоронці встановлюють обставини смерті депутата Одеської міської ради. Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням знайшли в автівці на одній із вулиць Одеси.
Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.
Попередньо встановлено, що чоловік міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції.
Всі обставини події встановлюються. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як повідомляє одеське видання Думська, йдеться про 51-річного Олександра Іваницького, який входив до оточення Геннадія Труханова.