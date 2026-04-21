Затримання військових ТЦК в Одесі: що відомо

Служба безпеки України 21 квітня затримала військовослужбовців одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеси. Цю інформацію підтвердили в пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП, у СБУ ситуацію поки не коментують.

Про це повідомляє Суспільне Одеса з посиланням на власні джерела.

За попередніми даними, затримано вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничного. Повідомляється, що вони вимагали 50 тисяч доларів. Загиблих та поранених немає.

Реклама

Реклама

Наразі причини та обставини затримання офіційно не розголошуються. У ТЦК зазначили, що для з’ясування всіх деталей на місце виїхало керівництво обласного центру.

“Додаткова інформація буде надана після офіційного уточнення”, – повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, сьогодні одеські Telegram-канали опублікували низку відео з місця затримання чоловіків у військовій формі на вулиці Балківській. За повідомленнями, затримання супроводжувалося переслідуванням та пострілами.