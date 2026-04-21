Біля Міжгір’я 17-річний водій “ВАЗ” влетів у дерево: в авто було шестеро людей

Поблизу Міжгір’я на Закарпатті сталася ДТП за участю неповнолітнього водія. Унаслідок аварії травмувалися шестеро осіб.

Підліток за кермом «ВАЗ» злетів у кювет і врізався в дерево / Фото: Нацполіція

Як повідомили в поліції Закарпатської області, 20 квітня близько 5:30 до правоохоронців надійшло повідомлення про госпіталізацію шістьох людей із травмами, походження яких вони відмовлялися пояснити.

На місце виїхали поліцейські. Попри спроби постраждалих приховати обставини, характер травм свідчив про дорожньо-транспортну пригоду.

Згодом правоохоронці встановили, що 17-річний житель села Пилипець, керуючи автомобілем «ВАЗ», не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом.

У салоні перебували ще п’ятеро пасажирів: 19-річний юнак, дві 17-річні та дві 16-річні дівчини. Усі вони отримали травми. Попередньо, у водія діагностували перелом ноги, у 19-річного пасажира — перелом плечової кістки, іншим потерпілим надали медичну допомогу без госпіталізації.

Неповнолітнього водія освідували — він був тверезий.

За фактом допуску до керування транспортним засобом особи, яка не має такого права, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 287 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації самої ДТП.