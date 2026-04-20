        На Харківщині пішохід помер після наїзду автобуса

        Віктор Алєксєєв
        20 Квітня 2026 17:13
        Пішохід переходив дорогу не в установленому місці / Фото Нацполіція
        У Харківській області поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками, що сталася поблизу села Пересічне Харківського району.

        Як повідомили в поліції Харківської області, 57-річний водій автобуса, рухаючись у напрямку міста Охтирка, наїхав на 69-річного пішохода, який переходив дорогу у місці, де відсутні пішохідні переходи.

        Унаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували каретою швидкої допомоги до лікарні, де він помер від отриманих травм.

        Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.


