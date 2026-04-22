        Економіка

        Нафтопровід “Дружба” знову запрацював: Словаччина чекає на нафту вже завтра

        Галина Шподарева
        22 Квітня 2026 14:10
        Інфраструктура транспортування нафти в Європі / Фото: Zsolt Szigetváry / MTI / EPA / dpa / picture alliance
        Україна відновила транзит російської нафти до ЄС через нафтопровід “Дружба». Першу партію нафти у Словаччині очікують вже вранці 23 квітня.

        Про це повідомила віце-прем’єр-міністерка та міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова.

        За її словами, 22 квітня зранку на українській ділянці почали підвищувати тиск і заповнювати систему нафтою з боку Білорусі.

        “Сьогодні вранці почалося пресування та заливка нафтопроводу “Дружба” з української сторони з Білорусі. Очікуване відновлення відкачування та постачання на Словаччині – завтра (23.04) вранці”, – повідомила вона з посиланням на інформацію від “Укртранснафти”.

        Водночас на Кіпрі відбувається зустріч послів ЄС, де обговорюють позику для України на суму €90 млрд. Як заявляла голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас, раніше Угорщина блокувала рішення через зупинку роботи “Дружби”, однак нині очікуються “деякі позитивні рішення”.


