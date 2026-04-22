Lufthansa скасовує 20 тисяч рейсів на літо через подорожчання пального

Німецька авіагрупа Lufthansa скорочує літню польотну програму та скасовує близько 20 тисяч короткомагістральних рейсів. Причина – зростання ціни на авіаційне пальне після початку конфлікту з Іраном.

Про це повідомили в Lufthansa Group.

У компанії зазначили, що перегляд розкладу дозволить скоротити кількість збиткових рейсів і зекономити понад 40 тисяч тонн пального. Загальне скорочення місткості перевезень становитиме менш ніж 1% від доступних пасажирокілометрів.

Перші зміни вже запроваджені: до кінця травня скасовано 120 щоденних рейсів, пасажирів про це повідомили. Частину маршрутів тимчасово прибрали, зокрема рейси з Франкфурта до Бидгоща, Жешува та Ставангера.

Водночас частину напрямків перенаправляють через інші хаби групи, зокрема в Цюриху, Відні та Брюсселі. У Lufthansa наголошують, що пасажири й надалі матимуть доступ до глобальної маршрутної мережі, включно з далекомагістральними рейсами.

У компанії також повідомили, що постачання пального на найближчі тижні залишається стабільним. Оновлений розклад польотів на літній сезон планують оприлюднити наприкінці квітня або на початку травня.