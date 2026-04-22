Новий субваріант COVID-19 “Цикада” вперше виявили в Україні: які симптоми

В Україні лабораторно підтвердили перший випадок нового субваріанту коронавірусу “Цикада”. Перебіг захворювання має симптоми, подібні до інших варіантів COVID-19.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Йдеться про субваріант лінії Омікрон BA.3.2, який вперше зафіксували у світі в листопаді 2024 року в Південній Африці. Згодом він поширився щонайменше у 23 країнах.

Назву “Цикада” субваріант отримав через епізодичне проявлення, коли він тривалий час не демонстрував активного поширення.

“З огляду на повідомлення інших країн, клінічні прояви захворювання, спричинені субваріантом “Цикада”, суттєво не відрізняються від інших варіантів COVID-19. Водночас наявність мутацій потребує подальшого спостереження, особливо серед груп ризику тяжкого перебігу захворювання. Тому людям з групи ризику рекомендуємо проконсультуватися з сімейним лікарем щодо вакцинації”, — зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За оцінками ВООЗ, цей субваріант наразі не демонструє ознак підвищеного епідемічного ризику або здатності спричинити нову масштабну хвилю захворюваності, однак перебуває під постійним наглядом.

Симптоми “Цикади” відповідають іншим варіантам COVID-19:

нежить;

температура;

кашель;

головний біль;

втома;

втрата нюху або смаку;

можливі подразнення очей і висипи.

У МОЗ наголошують, що вакцинація залишається основним способом захисту для уникнення тяжкого перебігу хвороби та ускладнень.