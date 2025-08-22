До Харківщини добрався новий штам коронавіруса

У Харківській області за тиждень з 11 по 17 серпня зареєстрували 57 випадків COVID-19, серед них — восьмеро дітей. У двох жінок виявили новий штам коронавірусу Stratus.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Реклама

Реклама

Новий субваріант виявили у жінок старше 50 років з Харкова та Балаклії. Одна пацієнтка лікувалася амбулаторно, інша — у стаціонарі.

Загалом за тиждень 21 хворого ушпиталили. У центрі зазначили, що, як і торік, зростання захворюваності в регіоні почалося наприкінці липня. Хоча рівень захворюваності (2,2 на 100 тис. населення) нижчий за середньобагаторічний, у порівнянні з попереднім тижнем показники зросли удвічі.