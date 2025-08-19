        Суспільство

        На Львівщині зафіксували першу смерть від коронавірусу

        Галина Шподарева
        19 Серпня 2025 19:49
        читать на русском →
        Палата в лікарні / Фото ілюстративне: city-adm.lviv.ua
        Палата в лікарні / Фото ілюстративне: city-adm.lviv.ua

        У Львівській області зареєстрували перший летальний випадок від коронавірусу. Лікарі очікують підтвердження, який саме штам COVID-19 циркулює в регіоні.

        Про це повідомляє Еспресо.Захід.

        Реклама
        Реклама

        За словами керівниці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталії Іванченко-Тімко, помер чоловік віком близько 60 років, який мав низку супутніх захворювань.

        “Щодо інших пацієнтів — перебіг хвороби в більшості неважкий, але у людей із супутніми патологіями виникають проблеми”, — зазначила Іванченко-Тімко.

        Вона також додала, що результати з київської лабораторії мають показати, який штам поширюється в області.

        Минулого тижня лабораторно підтвердили 192 випадки коронавірусу, з них 45 серед дітей. До лікарень було госпіталізовано 49 пацієнтів.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини