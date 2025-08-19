На Львівщині зафіксували першу смерть від коронавірусу

У Львівській області зареєстрували перший летальний випадок від коронавірусу. Лікарі очікують підтвердження, який саме штам COVID-19 циркулює в регіоні.

Про це повідомляє Еспресо.Захід.

Реклама

Реклама

За словами керівниці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталії Іванченко-Тімко, помер чоловік віком близько 60 років, який мав низку супутніх захворювань.

“Щодо інших пацієнтів — перебіг хвороби в більшості неважкий, але у людей із супутніми патологіями виникають проблеми”, — зазначила Іванченко-Тімко.

Вона також додала, що результати з київської лабораторії мають показати, який штам поширюється в області.

Минулого тижня лабораторно підтвердили 192 випадки коронавірусу, з них 45 серед дітей. До лікарень було госпіталізовано 49 пацієнтів.