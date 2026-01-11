Уночі Запорізька область була повністю знеструмлена

Уночі Запорізька область та частина Дніпропетровської області залишилися без електропостачання. Станом на ранок світло в регіоні відновили, однак у Хортицькому районі Запоріжжя роботи ще тривають.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що вночі було знеструмлено Запорізьку область та частину Дніпропетровської області. Про перебіг відновлювальних робіт він інформував упродовж ночі. Про причини знеструмлення області офіційно не повідомлялося.

За словами Федорова, всі лікарні Запоріжжя працювали у штатному режимі та автоматично перейшли на генератори під час відключення електроенергії. В області також відкрили Пункти незламності.

Реклама

Реклама

Через відсутність електропостачання в окремих районах Запоріжжя можливі були перебої з водопостачанням. Усі спеціалісти працювали на місцях, водопостачання поступово відновлювалося.

Пізніше Федоров повідомив, що електропостачання в області відновлено. Насамперед живлення подали на об’єкти критичної інфраструктури. Водночас у Хортицькому районі Запоріжжя відновлення електропостачання ще триває, усі служби працюють, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.