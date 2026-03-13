Поліція повідомила про закриття руху на ділянці траси Київ — Харків — Довжанський

На Харківщині тимчасово обмежили рух транспорту на автомобільній дорозі державного значення М-03 Київ — Харків — Довжанський. Про це повідомила поліція Харківської області.

За інформацією правоохоронців, обмеження запровадили 13 березня з 15:15 через погіршення умов безпеки дорожнього руху та для недопущення надзвичайних ситуацій.

Рух усіх транспортних засобів тимчасово закрито на ділянці км 626+260.

Об’їзд закритої ділянки організовано за погодженою схемою із встановленням дорожніх знаків, інформаційних табло та засобів огородження.

Для вантажного транспорту понад 3,5 тонни визначено маршрут: Харків — Мерефа — Златопіль — Лозова — Близнюки — Барвінкове — Ізюм.

Для легкових автомобілів об’їзд здійснюється за маршрутом: Харків — Чугуїв — Волохів Яр — Балаклія — Грушуваха — Ізюм.

У поліції зазначили, що про відновлення руху на цій ділянці повідомлять додатково, та закликали водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів і дотримуватися правил дорожнього руху.