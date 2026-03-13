        Події

        Поліція повідомила про закриття руху на ділянці траси Київ — Харків — Довжанський

        Віктор Алєксєєв
        13 Березня 2026 18:26
        читать на русском →
        Підтоплена тимчасова переправа на території Харківської області / Скріншот відео
        На Харківщині тимчасово обмежили рух транспорту на автомобільній дорозі державного значення М-03 Київ — Харків — Довжанський. Про це повідомила поліція Харківської області.

        За інформацією правоохоронців, обмеження запровадили 13 березня з 15:15 через погіршення умов безпеки дорожнього руху та для недопущення надзвичайних ситуацій.

        Рух усіх транспортних засобів тимчасово закрито на ділянці км 626+260.

        Реклама
        Реклама

        Об’їзд закритої ділянки організовано за погодженою схемою із встановленням дорожніх знаків, інформаційних табло та засобів огородження.

        Для вантажного транспорту понад 3,5 тонни визначено маршрут: Харків — Мерефа — Златопіль — Лозова — Близнюки — Барвінкове — Ізюм.

        Для легкових автомобілів об’їзд здійснюється за маршрутом: Харків — Чугуїв — Волохів Яр — Балаклія — Грушуваха — Ізюм.

        У поліції зазначили, що про відновлення руху на цій ділянці повідомлять додатково, та закликали водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів і дотримуватися правил дорожнього руху.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        усі новини