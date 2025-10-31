У справі про загибель дев’яти людей в Одесі обрано запобіжні заходи підозрюваним

У Одесі тривають судові засідання у справі щодо трагедії, внаслідок якої загинули дев’ятеро людей. Йдеться про службову недбалість посадовців міської ради та комунального підприємства «Міські дороги». Слідство вважає, що саме їхні дії або бездіяльність призвели до смерті людей. Кримінальне провадження здійснюється за ч. 3 ст. 367 КК України.

Суд обрав підозрюваним такі запобіжні заходи:

заступнику міського голови – цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета;

заступниці міського голови – нічний домашній арешт;

начальнику структурного підрозділу та головному інженеру підрозділу КП «Міські дороги» – нічний домашній арешт із електронним контролем;

директору Департаменту муніципальної безпеки, головному інженеру та директору КП «Міські дороги» – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1,5 млн грн;

директору Департаменту міського господарства – тримання під вартою із заставою у 3 млн грн.

Досудове розслідування здійснює поліція Одеської області.

Реклама

Реклама

Також повідомлено, що розпочалося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому меру Одеси, який також є фігурантом справи.

Нагадаємо, дев’ятеро людей, серед них одна дитина, загинули внаслідок негоди в Одесі 30 вересня.

За кілька годин у місті випала двомісячна норма опадів. Вулиці перетворилися на суцільні річки з бурхливими потоками, від яких люди намагалися рятуватися на дахах та горищах будинків. За лічені хвилини вода знищувала паркани й затоплювала будинки до другого поверху.

Унаслідок негоди загинули жінки, які поверталися додому вулицею: хвиля збила їх із ніг і понесла течією.

Загинули також п’ятеро членів однієї родини, серед яких – дитина. Вони проживали на цокольному поверсі. Потік води накрив їх за кілька хвилин. Рятувальники знайшли тіла в підвалі, коли відкачували воду.

Слідство показало, що систему зливової каналізації на території Одеси роками не утримували належним чином.