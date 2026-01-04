У Берліні – блекаут: анархістське угруповання підпалило місцеву електростанцію

Масштабне відключення електроенергії сталося на південному заході Берліна в результаті загоряння вантового моста на електростанції Ліхтерфельде, пише Tagesspiegel.

З ранку 3 січня без світла і опалення залишилися 45 тисяч домогосподарств і дві тисячі підприємств. До ранку неділі близько десяти тисяч будинків вдалося знову підключити до мережі. Однак за прогнозами влади, повністю енергопостачання більшості постраждалих абонентів буде відновлено тільки до 8 січня.

Місцева влада вважає, що це був навмисний підпал. Як зазначає Deutsche Welle, на кабельному мосту через канал Тельтов були розміщені «запалювальні пристрої» і в результаті пожежі було знищено або пошкоджено кілька кабелів високої та середньої напруги.

Реклама

Реклама

Тим часом відповідальність за підпал кабелів на електростанції взяло на себе ліворадикальне анархістське угруповання «Вулкан» (Vulkangruppe). Їхній лист надійшов до місцевої поліції і був визнаний справжнім.

Свої дії анархісти назвали «успішною диверсією» і «актом самооборони та міжнародної солідарності з усіма, хто захищає Землю і життя».

«Вулкан» заявляє, що метою акції було не відключення електроенергії, а шкода промисловості викопного палива. «Ми приносимо вибачення менш забезпеченим жителям південно-західного Берліна. Наше співчуття до численних власників вілл у цих районах обмежене», — йдеться в листі угруповання.

Угруповання «Вулкан» вже більше десяти років здійснює атаки на критичну інфраструктуру Берліна.