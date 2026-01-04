Скандал у Харкові: з саду Шевченка вигнали волонтерів-щедрувальників

У Харкові 31 грудня стався конфлікт між волонтерами-щедрувальниками та працівниками охорони саду Шевченка, повідомляє Накипіло.

Як написала на своїй сторінці у Facebook одна з учасниць ходи Ольга Толстая, група жінок разом із дітьми проводила святкове щедрування в центральній частині міста. Мета була проста: створення святкової атмосфери в Харкові та збір коштів на потреби 116-ї окремої механізованої бригади, яка виконує бойові завдання на Куп’янському напрямку.

Коли волонтери були вже в саду до них підійшли троє працівників охорони. Двоє з них відмовилися пред’явити службові посвідчення, спілкувалися російською мовою у відверто хамській манері та вимагали припинити щедрування й залишити парк.

Третій охоронець посвідчення показав і, за словами Ольги, заявив, що нібито був у полоні.

«Той, що показав посвідчення пояснив, що є вказівка керівництва “прибрати тих, що збирають гроші” і він особисто це не підтримує. Він не хамив, але насміхався з двома іншими з форми й шевронів Миколи Полянського, мого товариша, який був з нами на щедруванні», — розповіла волонтерка.

Поліція, яка прибула на місце приблизно за 40 хвилин, опитала обидві сторони конфлікту та перевірила документи. За словами волонтерів, вони надали посвідчення і лист-запит від військової частини. Поліція не зафіксувала порушень і не перешкоджала подальшій благодійній діяльності. Учасники інциденту також наголошують, що чинне законодавство не зобов’язує мати посвідчення волонтера для відкриття допоміжної банки, однак відповідні документи у них були.

Донати збирали разом з благодійним фондом «Бавовна Хелп» для закупівлі дронів і комплектуючих. Про відкриття збору їх особисто попросила засновниця фонду, яка нині є чинною військовослужбовицею 116 ОМБр і відповідає за комунікацію та забезпечення підрозділу. До речі, збір на цю мить вже завершено, а кошти перераховані на основну банку підрозділу «Чорне крило».

Волонтери звертаються до журналістів і наполягають на публічному розгляді ситуації, заявляючи, що дії охорони саду Шевченка мають ознаки системного тиску на волонтерські та патріотичні ініціативи у місті.

Конфлікти між відвідувачами та охороною саду Шевченка в Харкові не є поодинокими. У 2020 році в місті стався резонансний інцидент за участі студентів, які заявляли про жорсткі дії охоронців парку. Тоді повідомлялося про побиття відвідувачів за перебування на газонах, кілька людей отримали травми, а подія викликала протести та широкий суспільний резонанс.

У 2021 році охорона саду Шевченка опинилася в центрі публічної критики після конфліктів із вуличними музикантами. Зокрема, з території парку був вигнаний літній кобзар, а також обмежувалася діяльність інших музикантів.