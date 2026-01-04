Зеленський визначився з кандидатами на посаду очільника ДПСУ

Президент Володимир Зеленський визначив кандидатури на посаду очільника ДПСУ, призначення відбудеться незабаром.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі за результатами наради з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком.

“Разом з Ігорем Клименком визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ. Призначення відбудеться незабаром”, — написав він.

Зеленський зауважив, що під час наради з очільником МВС йшлося й про подальший розвиток Державної прикордонної служби України.

“Важливо, що воїни-прикордонники разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України успішно виконують бойові завдання”, — наголосив він.

Президент також поінформував, що міністр доповів про ситуацію з безпекою в регіонах на сьогодні та ліквідацію наслідків російських ударів. За словами глави держави, ДСНС України працює чітко.