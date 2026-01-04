Синоптична мозаїка над Європою: де в Україні 5 січня буде сухо, а де – сніг і дощ

В Україні у неділю, 5 січня, погоду формуватиме складна синоптична ситуація з поєднанням області високого атмосферного тиску та впливу південного циклону. Про це повідомила у Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, над Європою простягається смуга високого атмосферного тиску від Португалії та Іспанії через Німеччину і Польщу до України, що означає переважно суху погоду. Водночас північніше та південніше цієї зони активні циклони з атмосферними фронтами, які приносять опади у вигляді снігу або дощу залежно від температури повітря.

В Україні завтра більшість західних і північних областей опиняться під впливом потужного антициклону, тож там очікується погода без опадів. Натомість південний циклон впливатиме на інші регіони: на півдні країни переважатимуть дощі, а в центральних областях, на Донеччині та Луганщині, у Чернівецькій області та в навколокарпатському районі прогнозують сніг і мокрий сніг.

Температура повітря протягом дня коливатиметься від -1 до -6 градусів, у центральних областях – від 4 градусів морозу до 1 тепла. На півдні очікується +3…+7 градусів, а на півдні Криму – до +10.

У Києві 5 січня буде переважно без опадів, сніг із циклоном дістанеться столиці вже 6 січня. На дорогах можлива ожеледиця. Вночі температура знизиться до -8 градусів, удень триматиметься близько -4.

Наталка Діденко зазначає, що тиждень буде синоптично неоднорідним, а наприкінці найближчих днів можливе короткочасне, але відчутне похолодання. За попередніми прогнозами, погода на Водохреще 6 січня супроводжуватиметься періодичним снігом і незначними коливаннями температури.