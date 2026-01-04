Інвестори готуються до нової геополітичної турбулентності через крок США у Венесуелі

Світові інвестори стикаються з новою хвилею геополітичних ризиків після захоплення Сполученими Штатами президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Цей крок потенційно може відкрити доступ до величезних нафтових резервів країни та підтримати ризикові активи у довшій перспективі, однак у короткостроковому вимірі загрожує втечею інвесторів у захисні активи з відкриттям торгів, пише Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон візьме під контроль Венесуелу, тоді як Мадуро, якого США неодноразово звинувачували у побудові «наркодержави» та фальсифікації виборів, у неділю перебував у слідчому ізоляторі в Нью-Йорку в очікуванні обвинувачень. Це перше настільки пряме втручання США в Латинській Америці з часу вторгнення в Панаму у 1989 році.

«Ці події нагадують, що геополітична напруга й надалі домінує в заголовках і впливає на ринки», — зазначив економіст Saltmarsh Economics Марчел Александрович. За його словами, ринки нині змушені працювати в умовах значно вищих ризиків, ніж за попередніх адміністрацій США.

Реклама

Реклама

Ринки почали 2026 рік упевнено

На момент ударів фінансові ринки були зачинені, однак у перший торговий день року вони стартували досить упевнено: фондові індекси Уолл-стріт завершили сесію в «зеленій зоні», а долар зміцнився щодо кошика провідних валют.

Американські та світові фондові ринки завершили 2025 рік поблизу рекордних максимумів, показавши двозначне зростання у складний рік, позначений тарифними війнами, політикою центральних банків і постійними геополітичними ризиками.

Колишній керівник PIMCO Мохамед Ель-Еріан зазначив у соцмережі X, що економічна та фінансова реакція на усунення Мадуро залишається невизначеною.

На його думку, за відкритих ринків можна було б побачити розходження динаміки цін на нафту та золото: нафта могла б подешевшати на очікуваннях зростання венесуельського експорту, тоді як золото — подорожчати як захисний актив на тлі невизначеності.

Минулого року золото зросло до рекордних рівнів — найбільше за 46 років — на тлі поєднання зниження ставок у США та геополітичних криз.

Трамп заявив, що США керуватимуть Венесуелою до «безпечного, належного та виваженого переходу», не розкривши деталей, і додав, що не виключає застосування американських військових.

Події також знову привернули увагу до боргової кризи Венесуели — одного з найбільших нерозв’язаних суверенних дефолтів у світі.

Нафтові перспективи без швидких рішень

Невдовзі після захоплення венесуельського лідера Трамп заявив, що американські нафтові компанії готові інвестувати мільярди доларів у відновлення видобутку нафти у Венесуелі. Теоретично це могло б підтримати світову економіку за рахунок зниження цін на енергоносії.

Ціна на нафту у грудні перевищувала 62 долари за барель після того, як США заблокували рух танкерів під санкціями, однак згодом стабілізувалася на рівні близько 60-61 долара.

«З інвестиційної точки зору це може з часом відкрити доступ до величезних запасів нафти», — зазначив головний економічний стратег Annex Wealth Management Браян Якобсен. За його словами, ринки часто переходять у режим уникнення ризику на очікуваннях конфлікту, але після його початку можуть досить швидко повертатися до ризикових активів.

Співзасновник Cumberland Advisors Девід Коток вважає, що потенційне зниження цін на нафту в довгостроковій перспективі може позитивно вплинути на фондові ринки, однак питання полягає в термінах і тому, чи закладуть ринки ці очікування заздалегідь.

У неділю більшість фондових ринків країн Перської затоки закрилися зі зниженням, реагуючи на падіння цін на нафту та зважуючи ризики надлишкової пропозиції на тлі геополітичної напруги.

Водночас аналітики сходяться на думці, що для суттєвого збільшення видобутку у Венесуелі знадобляться роки. Нафтова галузь країни зазнала занепаду через багаторічне управлінське прорахунки, нестачу інвестицій та націоналізацію активів у 2000-х роках. Нині єдиною великою американською компанією, що працює у Венесуелі, залишається Chevron.

Потенційним інвесторам доведеться враховувати проблеми безпеки, зношену інфраструктуру, правові питання щодо операції США та ризики тривалої політичної нестабільності.

Головний ринковий стратег Franklin Templeton Стівен Довер зазначив, що дії США демонструють готовність діяти односторонньо й застосовувати силу, що може підштовхнути інші країни до збільшення витрат на власну безпеку та посилити сумніви щодо ролі долара як безпечної валюти.

За його словами, у довгостроковій перспективі стабільна та економічно сильна Венесуела могла б стати важливим джерелом нафти для світу, однак для цього потрібні політична стабільність і значні інвестиції.