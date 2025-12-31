        Суспільство

        Масована нічна атака на Одесу: серед шести постраждалих — діти, найменшому сім місяців

        Галина Шподарева
        31 Грудня 2025 08:27
        читать на русском →
        Пожежа після обстрілу в Одесі / Фото: Одеська ОВА
        Пожежа після обстрілу в Одесі / Фото: Одеська ОВА

        Сьогодні вночі, 31 грудня, Росія завдала масованого удару по Одещині. Ударними безпілотниками атаковано житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру.

        Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

        Унаслідок падіння уламків та прямих влучань російських БпЛА в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків, на одному з місць влучань виникли пожежі у квартирах. Вогнем пошкоджено цивільні автомобілі.

        Реклама
        Реклама

        Як уточнив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, кількість постраждалих збільшилася до шести людей. Серед поранених троє дітей: семимісячне немовля, восьмирічна дівчинка та 14-річний хлопець. Діти у стані середньої тяжкості, стан одного з поранених дорослих – важкий.

        У частині міста наразі відсутнє електропостачання. На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання.

        Пошкоджений російським дроном будинок в Одесі / Фото: Одеська ОВА

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини