Масована нічна атака на Одесу: серед шести постраждалих — діти, найменшому сім місяців

Сьогодні вночі, 31 грудня, Росія завдала масованого удару по Одещині. Ударними безпілотниками атаковано житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок падіння уламків та прямих влучань російських БпЛА в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків, на одному з місць влучань виникли пожежі у квартирах. Вогнем пошкоджено цивільні автомобілі.

Як уточнив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, кількість постраждалих збільшилася до шести людей. Серед поранених троє дітей: семимісячне немовля, восьмирічна дівчинка та 14-річний хлопець. Діти у стані середньої тяжкості, стан одного з поранених дорослих – важкий.

У частині міста наразі відсутнє електропостачання. На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання.