РФ вдарила по одеському порту та підприємству: пошкоджено цивільне судно, є постраждалий

Також пошкоджень зазнало цивільне судно, що перебувало на території порту. Загоряння не сталося. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Внаслідок влучань по промисловому підприємству пошкоджено порожні резервуари для зберігання олії. Одна людина постраждала.

“Попри активну роботу сил ППО, зафіксовані пошкодження промислової та портової інфраструктури в Одеському районі”, – йдеться в повідомленні.