        Суспільство

        РФ вдарила по одеському порту та підприємству: пошкоджено цивільне судно, є постраждалий

        Галина Шподарева
        30 Грудня 2025 13:36
        читать на русском →
        Наслідки удару по Одеському порту 30 грудня / Фото: Олег Кіпер
        Сьогодні зранку, 30 грудня, російські військові масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Зафіксовано пошкодження на території порту, постраждав чоловік.

        Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

        “Попри активну роботу сил ППО, зафіксовані пошкодження промислової та портової інфраструктури в Одеському районі”, – йдеться в повідомленні.

        Внаслідок влучань по промисловому підприємству пошкоджено порожні резервуари для зберігання олії. Одна людина постраждала.

        Також пошкоджень зазнало цивільне судно, що перебувало на території порту. Загоряння не сталося. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.


