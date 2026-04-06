Катастрофічна повінь у Дагестані: прорвало дамбу, є загиблі та тисячі евакуйованих

У Дагестані друга хвиля повені призвела до загибелі чотирьох людей і масштабних руйнувань. Затоплено понад 2000 житлових будинків, тисячі людей евакуйовано.

Про це пишуть росЗМІ.

У ніч на 4 квітня Дагестан накрили сильні зливи, що спричинили нову хвилю підтоплень після попереднього удару стихії 27 березня. За кілька годин випало 13 мм опадів при місячній нормі 19 мм.

Потоки води з глиною, камінням і уламками дерев затопили вулиці Дербента та Махачкали, перетворивши їх на річки. Вода швидко заповнювала двори, під’їзди та перші поверхи будинків.

У Махачкалі через підмивання ґрунту обвалилася триповерхова прибудова до шестиповерхового будинку. Рятувальники евакуювали 500 людей, серед яких 150 дітей.

У Дербентському районі прорвало земляний вал дамби Геджухського водосховища. Вода затопила населені пункти Михайлівка, Дузлак, Заречна, Сулепа, Ургун і селище Мамедкала.

З чотирьох населених пунктів евакуйовано 4165 людей, серед них 823 дитини. Для постраждалих розгорнули пункти тимчасового розміщення, частина людей перебралася до родичів.

За даними рятувальників, у дев’яти населених пунктах затоплено понад 2000 житлових будинків, знищено 1817 присадибних ділянок і пошкоджено понад 170 ділянок доріг.

Затоплені населені пункти Дагестану / Фото: РосЗМІ

Стихія вже забрала життя чотирьох людей. У селі Кирки зсув ґрунту зруйнував житлові будинки, під завалами загинула людина.

На дорогах вода зносила автомобілі, рятувальники витягли сімох людей із затоплених машин. У регіоні залишаються закритими 20 ділянок доріг, ще на п’яти рух значно ускладнений.