Керівника благодійної організації підозрюють у привласненні понад 1,1 млн грн донатів для ЗСУ

У Хмельницькому виконавчому директору благодійної організації повідомили про підозру у шахрайстві та незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у червні 2024 року підозрюваний долучився до збору коштів на придбання автомобілів для двох бригад Збройних сил України. Для цього він відкрив банківський рахунок та поширив інформацію про збір у мережі інтернет.

У такий спосіб було зібрано понад 700 тисяч гривень пожертв. За версією слідства, ці кошти чоловік перерахував на власний рахунок і витратив на особисті потреби.

Реклама

Реклама

Крім того, у серпні 2024 року він, за даними слідства, привласнив ще 400 тисяч гривень, які двоє військовослужбовців передали йому для купівлі автомобілів.

Загальна сума збитків перевищує 1,1 мільйона гривень.