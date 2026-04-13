В Україні вдарять нічні заморозки: синоптики дали прогноз на 14 квітня

В Україні 14 квітня очікується мінлива хмарність без опадів, лише на сході вдень можливий дощ. Уночі в низці регіонів прогнозують заморозки до -3°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. За даними синоптиків, вітер буде північно-західний, на заході — південно-східний, зі швидкістю 7–12 м/с. У східних і Сумській областях вдень місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

У нічні години на Правобережжі очікуються заморозки в повітрі 0–3°. На решті території температура становитиме 1–6° тепла, однак у східних областях на поверхні ґрунту також можливі заморозки 0–3°.

Вдень температура повітря підвищиться до 11–16° тепла, на Закарпатті — до 19°, тоді як на сході та північному сході буде прохолодніше — 7–12°.

У Київській області та столиці опадів не прогнозують. В області вночі очікуються заморозки 0–3°, вдень — 11–16° тепла. У Києві вночі буде 2–4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0–2°, вдень — близько 15°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. У Київській області оголошено помаранчевий рівень небезпечності через заморозки в повітрі, у столиці — жовтий рівень через заморозки на ґрунті. Очікується, що такі умови можуть зашкодити ранньоквітучим плодовим деревам.

Також в Укргідрометцентрі зазначили, що найближчими днями пил із Сахари не досягне території України. Наразі повітряні потоки не сприятимуть його поширенню, а можливе надходження пилу після 16 квітня буде незначним і не вплине на якість повітря.