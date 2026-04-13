        Економіка

        Reuters: У Берліні розраховують на швидке розблокування €90 млрд допомоги Україні після поразки Орбана

        Галина Шподарева
        13 Квітня 2026 15:59
        Прапори ЄС та Німеччини в Берліні / Фото: depositphotos
        У Німеччині очікують, що результати виборів в Угорщині дозволять швидко розблокувати фінансову допомогу Україні. Йдеться про кредит ЄС у розмірі 90 млрд євро.

        Про це пише Reuters з посиланням на речника уряду Німеччини.

        Берлін розраховує, що після виборів в Угорщині кредит Європейського Союзу у розмірі 90 млрд євро (103 млрд доларів) для підтримки України може бути виділений “дуже швидко”.

        За його словами, результати голосування дають підстави очікувати оперативного рішення щодо фінансування. У німецькому уряді зазначили, що працюють над цим і розраховують на швидке формування нового уряду в Угорщині.

        Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який зазнав поразки на виборах від правоцентристської партії “Тиса”, блокував реалізацію цього кредиту. Свою позицію він пояснював суперечкою щодо пошкодженого обстрілами трубопроводу “Дружба”.


