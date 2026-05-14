Через провал з електромобілями Honda вперше за майже 70 років пішла в мінус

Японська Honda Motor повідомила про перший річний збиток майже за 70 років перебування на біржі. Компанія втратила понад $9 млрд через реструктуризацію бізнесу електромобілів та відмовилась від довгострокових цілей із продажу EV.

Про це пише Reuters.

Honda Motor оприлюднила найгірший фінансовий результат із моменту виходу компанії на фондовий ринок у 1957 році. За підсумками фінансового року, що завершився у березні, операційний збиток компанії склав 414,3 млрд єн ($2,63 млрд), тоді як роком раніше Honda отримала 1,2 трлн єн прибутку.

Причиною стали витрати на реструктуризацію бізнесу електромобілів. Компанія зафіксувала збитки, пов’язані з EV, на рівні 1,45 трлн єн та очікує додаткових витрат ще на 500 млрд єн у поточному фінансовому році.

Генеральний директор Honda Тошіхіро Мібе заявив, що компанія відмовляється від плану, за яким електромобілі мали забезпечувати п’яту частину продажів нових авто до 2030 року. Також Honda скасувала ціль повного переходу на електромобілі або автомобілі на паливних елементах до 2040 року.

Крім того, компанія безстроково призупинила проєкт у Канаді вартістю $11 млрд із виробництва електромобілів та батарей.

Водночас Honda прогнозує повернення до прибутковості у поточному році. У компанії розраховують отримати операційний прибуток у 500 млрд єн завдяки скороченню витрат і прибутковому мотоциклетному бізнесу, який демонструє високі продажі в Індії та Бразилії.