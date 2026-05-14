Україна виступить у другому півфіналі “Євробачення” під номером 12 — де дивитися шоу

Сьогодні, 14 травня, відбудеться другий півфінал ювілейного 70-го Євробачення-2026. Україну на конкурсі представить співачка Leléka з піснею Ridnym.

Про це пише Суспільне.

Другий півфінал стартує 14 травня о 22:00. Представниця України Leléka з піснею Ridnym виступить під номером 12. Разом зі співачкою на сцену вийде бандурист Ярослав Джусь.

У другому півфіналі також виступлять представники Болгарії, Азербайджану, Румунії, Люксембургу, Чехії, Вірменії, Швейцарії, Кіпру, Латвії, Данії, Австралії, Албанії, Мальти та Норвегії.

Українці зможуть голосувати у другому півфіналі за своїх фаворитів, однак віддати голоси за представницю України, згідно з правилами, не можна. Голосування буде доступне телефоном, через SMS та в офіційному застосунку “Євробачення”. Один глядач зможе проголосувати до 10 разів.

Трансляцію шоу можна буде дивитися на телеканалі “Суспільне Культура” та офіційному YouTube-каналі Євробачення.