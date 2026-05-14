Росія використала ракету Х-101 нового виробництва для удару по будинку у Києві — Зеленський

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву 14 травня зросла до 12 людей, серед яких двоє дітей. Пошуково-рятувальні роботи у Дарницькому районі тривають. На місці працюють психологи, кінологічні розрахунки ДСНС, 170 рятувальників та 51 одиниця техніки.

Про це повідомили в ДСНС України.

Як заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, для удару по житловому будинку в Києві 14 травня Росія, ймовірно, застосувала нещодавно виготовлену ракету Х-101. Наразі фахівці встановлюють, які саме ракети та дрони росіяни застосовували для атаки цього разу.

Реклама

Реклама

“У Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101. Виробництво — другий квартал цього року. І це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить”, — йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що припинення російських схем обходу санкцій має стати однією з ключових цілей партнерів України.

“Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію: санкції мають бути більш болісні для Росії”, — заявив Зеленський.