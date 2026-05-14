Грози не відступають: де дощитиме в Україні 15 травня

У п’ятницю, 15 травня, в Україні збережеться нестійка погода. У частині регіонів очікуються короткочасні дощі та грози, водночас в інших областях опадів не прогнозують.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, завтра найбільш нестійкою погода буде у східних та північно-східних областях, а також на Закарпатті та Прикарпатті. Саме там удень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Реклама

Реклама

На решті території України істотних опадів не очікується. Вітер буде західного напрямку, а в західних областях — південний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °C. Вдень повітря прогріється до +17…+22 °C, однак на північному сході країни та в Карпатах буде прохолодніше +14…+19 °C.