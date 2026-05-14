        Суспільство

        Грози не відступають: де дощитиме в Україні 15 травня

        Галина Шподарева
        14 Травня 2026 22:06
        Вечірній Харків / Фото: Головне в Україні
        Вечірній Харків / Фото: Головне в Україні

        У п’ятницю, 15 травня, в Україні збережеться нестійка погода. У частині регіонів очікуються короткочасні дощі та грози, водночас в інших областях опадів не прогнозують.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        За прогнозом синоптиків, завтра найбільш нестійкою погода буде у східних та північно-східних областях, а також на Закарпатті та Прикарпатті. Саме там удень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

        Реклама
        Реклама

        На решті території України істотних опадів не очікується. Вітер буде західного напрямку, а в західних областях — південний, зі швидкістю 5-10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °C. Вдень повітря прогріється до +17…+22 °C, однак на північному сході країни та в Карпатах буде прохолодніше +14…+19 °C.

        Погодна мапа України на 15 травня / Фото: Укргідрометцентр

        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov