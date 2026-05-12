Євробачення-2026: хто виступає сьогодні у першому півфіналі

У вівторок, 12 травня, у Відні відбудеться перший півфінал 70-го Пісенного конкурсу Євробачення. За вихід до фіналу змагатимуться представники 15 країн, а також поза конкурсом виступлять учасники від Італії та Німеччини.
Про це пише Суспільне Євробачення.
Перший півфінал Євробачення-2026 розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Учасники виступатимуть у такому порядку:
- Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
- Швеція: Felicia — My System
- Хорватія: Lelek — Andromeda
- Греція: Akylas — Ferto
- Португалія: Bandidos do Cante — Rosa
- Грузія: Bzikebi — On Replay
- Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin
- Чорногорія: Tamara Živković — Nova Zora
- Естонія: Vanilla Ninja — Too Epic To Be True
- Ізраїль: Noam Bettan — Michelle
- Бельгія: Essyla — Dancing on the Ice
- Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más
- Сан-Марино: Senhit — Superstar
- Польща: Alicja — Pray
Сербія: Lavina — Kraj MeneПерший півфінал відкриє співачка Vicky Leandros із новим аранжуванням пісні L’amour Est Bleu, яку вона виконувала на Євробаченні-1967.
Україна у першому півфіналі не голосує. Українські глядачі зможуть віддати свої голоси під час другого півфіналу 14 травня. На пісенному конкурсі «Євробачення-2026» Україну представить співачка LELÉKA з піснею Ridnym.
Транслювати виступи артистів будуть:
- Радіо Промінь.
- офіційні YouTube-канали Євробачення;
- телеканал і сайт “Суспільне Культура”;
- сайт “Суспільне Євробачення”.