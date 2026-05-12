        Євробачення-2026: хто виступає сьогодні у першому півфіналі

        Галина Шподарева
        12 Травня 2026 21:58
        Сцена Євробачення-2026 / Скриншот
        У вівторок, 12 травня, у Відні відбудеться перший півфінал 70-го Пісенного конкурсу Євробачення. За вихід до фіналу змагатимуться представники 15 країн, а також поза конкурсом виступлять учасники від Італії та Німеччини.

        Про це пише Суспільне Євробачення.

        Перший півфінал Євробачення-2026 розпочнеться о 22:00 за київським часом.

        Учасники виступатимуть у такому порядку:

        • Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
        • Швеція: Felicia — My System
        • Хорватія: Lelek — Andromeda
        • Греція: Akylas — Ferto
        • Португалія: Bandidos do Cante — Rosa
        • Грузія: Bzikebi — On Replay
        • Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin
        • Чорногорія: Tamara Živković — Nova Zora
        • Естонія: Vanilla Ninja — Too Epic To Be True
        • Ізраїль: Noam Bettan — Michelle
        • Бельгія: Essyla — Dancing on the Ice
        • Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más
        • Сан-Марино: Senhit — Superstar
        • Польща: Alicja — Pray

        Сербія: Lavina — Kraj MeneПерший півфінал відкриє співачка Vicky Leandros із новим аранжуванням пісні L’amour Est Bleu, яку вона виконувала на Євробаченні-1967.

        Україна у першому півфіналі не голосує. Українські глядачі зможуть віддати свої голоси під час другого півфіналу 14 травня. На пісенному конкурсі «Євробачення-2026» Україну представить співачка LELÉKA з піснею Ridnym.

        Транслювати виступи артистів будуть:

        • Радіо Промінь.
        • офіційні YouTube-канали Євробачення;
        • телеканал і сайт “Суспільне Культура”;
        • сайт “Суспільне Євробачення”.

