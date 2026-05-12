Євробачення-2026: хто виступає сьогодні у першому півфіналі

У вівторок, 12 травня, у Відні відбудеться перший півфінал 70-го Пісенного конкурсу Євробачення. За вихід до фіналу змагатимуться представники 15 країн, а також поза конкурсом виступлять учасники від Італії та Німеччини.

Про це пише Суспільне Євробачення.

Перший півфінал Євробачення-2026 розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Учасники виступатимуть у такому порядку:

Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!

Швеція: Felicia — My System

Хорватія: Lelek — Andromeda

Греція: Akylas — Ferto

Португалія: Bandidos do Cante — Rosa

Грузія: Bzikebi — On Replay

Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin

Чорногорія: Tamara Živković — Nova Zora

Естонія: Vanilla Ninja — Too Epic To Be True

Ізраїль: Noam Bettan — Michelle

Бельгія: Essyla — Dancing on the Ice

Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más

Сан-Марино: Senhit — Superstar

Польща: Alicja — Pray

Сербія: Lavina — Kraj MeneПерший півфінал відкриє співачка Vicky Leandros із новим аранжуванням пісні L’amour Est Bleu, яку вона виконувала на Євробаченні-1967.

Україна у першому півфіналі не голосує. Українські глядачі зможуть віддати свої голоси під час другого півфіналу 14 травня. На пісенному конкурсі «Євробачення-2026» Україну представить співачка LELÉKA з піснею Ridnym.

Транслювати виступи артистів будуть: