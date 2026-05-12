Зеленський не фігурує в межах розслідування щодо “Династії” — НАБУ

Президент України Володимир Зеленський не фігурує у матеріалах досудового розслідування антикорупційних органів щодо елітного будівництва під Києвом.

Про це сказав директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос під час спільного брифінгу НАБУ та САП.

Також у НАБУ та САП повідомили, що секретар РНБО Рустем Умєров має у справі статус свідка. Щодо колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака прокуратура сьогодні під час засідання ВАКС проситиме запобіжний захід у вигляді арешту або застави у 180 млн грн.

Реклама

Реклама

Як уточнили в САП, для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака прокуратура проситиме запобіжний захід у вигляді арешту або застави у 180 млн грн.

За словами директора НАБУ Семена Кривоноса, бюро продовжує розслідування у сферах енергетики та оборони. За його словами, йдеться, зокрема, про закупівлю бронежилетів та напрям виробництва озброєння. Також з лютого 2025 року триває розслідування щодо низки українських виробників озброєння, зокрема виробників дронів.

Керівник САП Олександр Клименко заявив, що жоден із керівників напрямків, які були залучені до операції “Мідас”, не знав повного масштабу та інших напрямків розслідування.

“Якщо б відбувся виток, це лише від мене особисто чи керівника НАБУ. Деякі напрямки розслідування вам відомі, але деякі досі приховані, суспільство дізнається про них пізніше. Завдання — бездоганно підготувати усі докази для суду”, — сказав Клименко.

Також він зазначив, що критика щодо затягування справи є недоречною, оскільки завданням слідства є підготовка доказової бази для невідворотного покарання.