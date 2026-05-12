Правоохоронці проводять обшуки в мерії Чугуєва – ЗМІ

У будівлі Чугуївської міської ради на Харківщині правоохоронці проводять обшуки. Слідчі дії пов’язані з розслідуванням можливих зловживань бюджетними коштами, виділеними на програму «єВідновлення».

Про це повідомляє «Думка» з посиланням на джерела у правоохоронних органах Харківської області.

За даними співрозмовника видання, слідчі перевіряють можливе розкрадання коштів, які були спрямовані на відбудову пошкоджених або зруйнованих внаслідок обстрілів помешкань місцевих жителів.

Обшуки проводяться у кабінетах службових осіб Чугуївської міської ради.

Інших подробиць щодо кримінального провадження наразі не повідомляють.