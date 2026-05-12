В Україні викрили масштабне підпільне виробництво сигарет

Правоохоронці повідомили про підозру організаторам та учасникам міжрегіональної злочинної групи, яка налагодила підпільне виробництво тютюнової продукції в Одесі та на Тернопільщині. Під час обшуків вилучили понад 9 тонн тютюну та обладнання для виготовлення цигарок.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Учасники міжрегіональної групи, які організували підпільне виробництво тютюнової продукції в Одесі, отримали підозри / Фото: Нацполіція

За даними слідства, незаконну діяльність організували мешканці Одеси та Тернополя. У Тернопільській області вони облаштували промислове вирощування тютюну, його сушіння та оброблення у спеціально створених теплицях.

Після збору врожаю тютюн транспортували до Одеси, де у складських приміщеннях налагодили виробництво цигарок. Приміщення були обладнані технікою для виготовлення та фасування продукції, вагами, гільзами, ароматизаторами, стретч-плівкою та іншими матеріалами.

Готову продукцію, за даними правоохоронців, збували по всій території України через торговельні точки та спеціалізовані сайти.

У грудні минулого року оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно з детективами територіального управління БЕБ провели 17 обшуків.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 9,1 тонни тютюну, обладнання для виготовлення та пакування тютюнових виробів, сигарети без акцизних марок, пристрої для виготовлення самокруток, 223 тисячі гільз, готівку, автомобілі, чорнові записи та накладні.

Загальна вартість вилученого тютюну, за оцінкою слідства, становить майже 13 мільйонів гривень.

Наразі організаторам та ще п’ятьом учасникам групи повідомили про підозру.