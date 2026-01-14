На Тернопільщині викрили підпільний тютюновий цех: п’ятьом фігурантам оголосили підозру

На Тернопільщині слідчі поліції повідомили про підозру п’ятьом учасникам організованої злочинної групи, які налагодили підпільне виробництво та збут тютюнової сировини. Готову продукцію зловмисники розсилали поштою по різних регіонах України.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

Фігурантів підозрюють у незаконному виготовленні тютюнової сировини у промислових масштабах із подальшим збутом готової продукції.

Реклама

Реклама

Тютюнову сировину гуртовими партіями відправляли замовникам до Кривого Рогу, Миколаєва та Запоріжжя / Фото Нацполіція

Заходи з викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими обласної поліції за оперативного супроводу СБУ в Тернопільській області та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що підпільний бізнес організував мешканець Тернопільської області, який залучив до злочинної діяльності ще чотирьох осіб. Ролі між учасниками були чітко розподілені, а діяльність здійснювалася з дотриманням заходів конспірації. Зловмисники скуповували тютюнове листя, налагодили його ферментацію, сушіння, подрібнення та збут готової продукції.

Для організації виробничого процесу фігуранти облаштували господарське приміщення в одному із сіл Чортківського району та придбали спеціальне обладнання. Тютюнову сировину гуртовими партіями відправляли замовникам до Кривого Рогу, Миколаєва та Запоріжжя.

Частину коштів, отриманих злочинним шляхом, учасники групи легалізували шляхом придбання транспортних засобів. Поліцейські ліквідували підпільний тютюновий цех та вилучили сировини на суму близько 20 мільйонів гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили всім п’ятьом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, а також одній особі — за ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.