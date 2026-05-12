Ексглава ОП Єрмак прокоментував підозру у справі “Династія”

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що пов’язує вручення йому підозри з «безпрецедентним публічним тиском» на правоохоронні органи. Звинувачення проти себе він назвав безпідставними.
Про це Єрмак сказав у коментарі LB.ua.
За словами ексглави ОП, він разом із адвокатами працює над матеріалами справи та реагує на всі процесуальні дії.
«Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою ухвалити щодо мене конкретні процесуальні рішення», — заявив Єрмак.
Він також наголосив, що слідство має бути незалежним від політичних заяв, медійних кампаній та інших форм впливу.
«Нічого не змінилося зараз, як і після 28 листопада минулого року, коли у мене вперше провели обшуки, — я так само реагував на всі процесуальні дії та запити», — додав він.
11 травня НАБУ і САП вручили Андрію Єрмаку підозру у справі резиденції «Династія». Ексглава ОП заявив, що детальні коментарі надаватиме після завершення слідчих дій.
Наступного дня НАБУ і САП також повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень через елітне будівництво під Києвом.