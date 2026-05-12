На Кіровоградщині заступник мера Світловодська влаштував стрілянину у міськраді, є постраждалі

12 травня у місті Світловодськ Кіровоградської області у приміщенні міськради перший заступник мера відкривши вогонь у будівлі виконавчого комітету, де на той момент перебували працівники та громадяни. Є поранені.

Про це повідомили у Світловодській міській раді.

“Перший заступник міського голови Сергій Савич вчинив дії із застосуванням зброї, відкривши вогонь у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та громадяни”, – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, двоє людей зазнали поранень, їх госпіталізували.

“Перед цим протягом дня Сергій Савич поводився агресивно, висловлював погрози та нецензурну лексику на адресу секретаря Світловодської міської ради Максима Бакуменка. Частина цих дій була публічно зафіксована у прямих ефірах у соціальних мережах самого Савича”, – розповіли в міськраді.

На місці працюють поліцейські, обставини інциденту встановлюються.