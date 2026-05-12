        РФ вдарила по Кривому Рогу: влучання у житловий будинок, є жертви

        Галина Шподарева
        12 Травня 2026 20:17
        читать на русском →
        Рятувальники Дніпропетровщини / Фото архівне: ДСНС
        Рятувальники Дніпропетровщини / Фото архівне: ДСНС

        Увечері 12 травня російські військові завдали удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки є жертви.  

        Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

        “Влучання у житловий будинок. Є загиблі та поранені. Розпочали аварійно-рятувальну операцію”, – йдеться в повідомленні.

        Як уточнив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, внаслідок атаки загинули двоє людей.

        Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

        Про рух російських БпЛА на Кривий Ріг о 19:04 повідомляли в Повітряних сила ЗСУ.


