Депутатка з Кривого Рогу посадила за кермо 11-річну доньку та похизувалася відео у TikTok

Депутатка Криворізької міської ради від партії “Слуга народу” Світлана Максимчук опублікувала відео, на якому її 11-річна донька керує автомобілем. Після цього патрульна поліція винесла їй постанову за передачу керування транспортним засобом особі без права керування.

Відео публікують міські Telegram-канали.

На відео мати та донька пританцьовують, а в один із моментів дівчинка відпускає кермо. Підпис до ролика містив фразу: “Мати дочекалася”.

Реклама

Реклама

На відео відреагували патрульні поліцейські.

“На водійку автомобіля Hyundai патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування) КУпАП”, — повідомили в УПП Кривого Рогу.

За порушення передбачений штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Світлана Максимчук визнала провину та заявила, що усвідомлює хибність свого вчинку.

“Головне в помилках — бути готовим визнати їх та понести відповідальність. Повністю усвідомлюю хибність свого вчинку та вдячна патрульній поліції за швидке реагування та проведену профілактичну бесіду. Штраф сплачено, відповідні висновки зроблені. Закликаю батьків і водіїв бути обачними, не порушувати правила дорожнього руху, дбати про безпеку своїх дітей та оточення”, — написала вона.