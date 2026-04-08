        Політика

        В Україні запровадили новий зразок дипломатичних номерів

        Віктор Алєксєєв
        8 Квітня 2026 20:32
        читать на русском →
        Оновлені номерні знаки мають оливковий колір / Фото МВС
        В Україні запровадили новий зразок дипломатичних номерних знаків. Відповідні зміни внесено до єдиного зразка номерних знаків транспортних засобів, а видача нових табличок розпочалася 3 квітня 2026 року.

        За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, оновлення ініційоване Міністерством закордонних справ і спрямоване на приведення системи у відповідність до сучасних безпекових та дипломатичних реалій. Перші номерні знаки вже отримали представники іноземного дипломатичного корпусу у столичному сервісному центрі МВС.

        Оновлені номерні знаки мають оливковий колір, який символізує мир, взаєморозуміння та стійкість. У відомстві зазначають, що це також має безпекове значення, зокрема для протидії неправомірному використанню дипломатичних номерів.

        Реклама
        Реклама

        Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що зміни мають і політичне значення. За його словами, раніше перший дипломатичний номер належав Росії, однак тепер це змінено, і перші номери отримують дипломати ключового партнера України.

        У МВС підкреслюють, що новий формат дозволить удосконалити облік і контроль, зробити процедури більш прозорими та зрозумілими для користувачів.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини