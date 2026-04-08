В Україні запровадили новий зразок дипломатичних номерів

В Україні запровадили новий зразок дипломатичних номерних знаків. Відповідні зміни внесено до єдиного зразка номерних знаків транспортних засобів, а видача нових табличок розпочалася 3 квітня 2026 року.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, оновлення ініційоване Міністерством закордонних справ і спрямоване на приведення системи у відповідність до сучасних безпекових та дипломатичних реалій. Перші номерні знаки вже отримали представники іноземного дипломатичного корпусу у столичному сервісному центрі МВС.

Оновлені номерні знаки мають оливковий колір, який символізує мир, взаєморозуміння та стійкість. У відомстві зазначають, що це також має безпекове значення, зокрема для протидії неправомірному використанню дипломатичних номерів.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що зміни мають і політичне значення. За його словами, раніше перший дипломатичний номер належав Росії, однак тепер це змінено, і перші номери отримують дипломати ключового партнера України.

У МВС підкреслюють, що новий формат дозволить удосконалити облік і контроль, зробити процедури більш прозорими та зрозумілими для користувачів.