У Києві з квітня залишать обмеження 50 км/год на всіх дорогах

У Києві у весняно-літній період не запроваджуватимуть підвищення швидкісного режиму до 80 км/год на окремих ділянках доріг. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Як зазначили в Департаменті транспортної інфраструктури, рішення ухвалили після комплексного обстеження міської вулично-дорожньої мережі. Фахівці перевірили раніше визначені ділянки з урахуванням чинної методики встановлення швидкісних обмежень.

Під час оцінки врахували наявність смуг громадського транспорту, лівих поворотів, зон з обмеженою видимістю, а також статистику ДТП за попередній рік. Додатково зважали на заплановані ремонтні роботи та тимчасові схеми організації руху.

У департаменті наголосили, що на рішення вплинули і наслідки складних погодних умов узимку, які погіршили стан дорожнього покриття.

Наразі комунальні служби працюють над відновленням інфраструктури та забезпеченням стабільної роботи дорожньо-транспортного комплексу столиці. Пріоритетом залишається безпека учасників руху та зниження аварійності.

Таким чином, з 1 квітня до 1 листопада в Києві діятиме стандартне обмеження швидкості — до 50 км/год відповідно до Правил дорожнього руху України.

Водіїв закликають бути уважними за кермом і дотримуватися правил дорожнього руху.