У Києві рецидивіст побив та пограбував військового: що вирішив суд

У Києві чоловік побив і пограбував військовослужбовця, який проходив реабілітацію після поранення. За це суд засудив його до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомили в поліції Києва.

У столиці винесли вирок чоловікові, який у березні побив і пограбував 36-річного військовослужбовця на бульварі Верховної Ради.

За даними поліції, між постраждалим та нападником виник конфлікт, під час якого зловмисник вдарив військового в обличчя. Чоловік упав, після чого нападник забрав його сумку з грошима, документи, а також особисті речі — кросівки та кепку, і втік.

Оперативники затримали підозрюваного неподалік місця події. Ним виявився 33-річний місцевий житель, який раніше вчиняв хуліганства та грабежі. Викрадені речі у нього вилучили.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 КК України — грабіж, поєднаний із насильством, вчинений повторно в умовах воєнного стану. Після завершення розслідування обвинувальний акт скерували до суду.

Дніпровський районний суд Києва визнав його винним і призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі.