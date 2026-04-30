        Трамп розкритикував Мерца через Іран та закликав зосередитися на війні в Україні

        Галина Шподарева
        30 Квітня 2026 19:04
        Дональд Трамп / Фото: Reuters
        Дональд Трамп / Фото: Reuters

        Президент США Дональд Трамп розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за позицію щодо Ірану та заявив про “втручання” у пов’язані з цим питання. Він також закликав приділити більше уваги війні Росії проти України.

        Про це Дональд Трамп написав в соцмережі Truth Social.

        “Канцлер Німеччини має більше часу приділяти завершенню війни з Росією/ Україною (де він проявив себе абсолютно неефективно) та відновленню своєї непрацюючої країни — особливо в питаннях імміграції та енергетики — і менше приділяти часу втручанню у справи тих, хто позбавляється ядерної загрози Ірану і таким чином робить світ, зокрема Німеччину, безпечнішим місцем”, — написав Трамп.

        Фрідріх Мерц неодноразово критикував рішення Трампа розпочати війну з Іраном. Нещодавно Мерц заявив, що США були “принижені” іранськими переговірниками.

        Раніше Трамп також повідомив, що США “вивчають” можливість скорочення чисельності американських військ, розміщених у Німеччині.


