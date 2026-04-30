        Поліцейські розшукали чоловіка, який вкрав квіти з Алеї пам’яті на Київщині

        Галина Шподарева
        30 Квітня 2026 13:42
        Алея Героїв в Обухові / Фото: Поліція Київщини
        У місті Обухів Київської області невідомий вкрав квіти з Алеї пам’яті Героїв. Поліцейські встановили особу викрадача та притягнули його до відповідальності.

        Про це повідомили в поліції Київщини.

        Про інцидент стало відомо під час моніторингу соціальних мереж, де 29 квітня з’явилася інформація про крадіжку квітів з Алеї пам’яті біля портрета загиблого захисника у російсько-українській війні.

        Разом із представниками міської варти поліцейські переглянули записи камер відеонагляду та встановили особу підозрюваного. Ним виявився 46-річний місцевий житель.

        На чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 51 КУпАП (дрібне викрадення чужого майна). Матеріали скерують до суду для ухвалення рішення.


