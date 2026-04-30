Поліцейські розшукали чоловіка, який вкрав квіти з Алеї пам’яті на Київщині

У місті Обухів Київської області невідомий вкрав квіти з Алеї пам’яті Героїв. Поліцейські встановили особу викрадача та притягнули його до відповідальності.

Про це повідомили в поліції Київщини.

Про інцидент стало відомо під час моніторингу соціальних мереж, де 29 квітня з’явилася інформація про крадіжку квітів з Алеї пам’яті біля портрета загиблого захисника у російсько-українській війні.

Разом із представниками міської варти поліцейські переглянули записи камер відеонагляду та встановили особу підозрюваного. Ним виявився 46-річний місцевий житель.

На чоловіка склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 51 КУпАП (дрібне викрадення чужого майна). Матеріали скерують до суду для ухвалення рішення.