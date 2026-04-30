Україна отримала мобільні тренажери F-16 для підготовки пілотів

Україна отримала мобільні симулятори винищувачів F-16 для підготовки пілотів. Вони дозволять пришвидшити навчання та підвищити ефективність бойового застосування авіації.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, винищувачі F-16 вже залучені до захисту українського неба, а нові тренажери допоможуть підвищити ефективність перехоплення повітряних цілей.

Україна отримала мобільні симулятори F-16 за підтримки міжнародних партнерів на додаток до вже наявних стаціонарних тренажерів. У світі таких систем небагато через їхню високу вартість, і частина з них тепер доступна українським пілотам.

За допомогою симуляторів військові можуть відпрацьовувати складні бойові сценарії ще до виконання польотів. Зокрема, йдеться про тренування швидкості реакції та ухвалення рішень, підвищення ситуаційної обізнаності в динамічному бою, а також виконання конкретних бойових завдань у змодельованому середовищі.

Тренажери розроблені з урахуванням українських вимог і географічних особливостей. Їхньою ключовою перевагою є мобільність, що дозволяє швидко переміщувати обладнання для безпеки пілотів в умовах постійних атак.

Федоров зазначив, що збільшення кількості тренувань дає змогу пришвидшити підготовку, зберегти ресурс літаків і підвищити ефективність дій у повітрі.

Він також подякував партнерам Коаліції спроможностей повітряних сил, а також урядам Нідерландів, Чехії та Австрії і компаніям-розробникам за підтримку.