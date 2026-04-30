В СБУ підтвердили ураження інфраструктури “Лукойл-Пермнафтооргсинтез”

Служба безпеки України заявила про повторні удари по нафтовій інфраструктурі в російській Пермі. За попередніми даними, уражено один із найбільших НПЗ країни.

Про це повідомляє СБУ. За її даними, безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» другий день поспіль атакують об’єкти нафтової інфраструктури РФ поблизу Пермі.

Зазначається, що під удар потрапив нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», розташований більш ніж за 1500 км від України. Це одне з найбільших підприємств галузі в Росії, яке забезпечує паливом як цивільний сектор, так і армію.

За попередньою інформацією, на заводі уражено установку АВТ-4 — ключовий елемент первинної переробки нафти. Внаслідок удару загорілися вакуумна та атмосферна ректифікаційні колони, що може вивести установку з ладу.

Крім того, СБУ повідомляє про повторне ураження лінійної виробничо-диспетчерської станції «Пермь», яка забезпечує транспортування нафти до цього НПЗ. Напередодні цей об’єкт також зазнав атаки, а після нових ударів там зафіксовано додаткові осередки пожежі.

У СБУ наголосили, що віддаленість більше не гарантує безпеки для об’єктів, які працюють на забезпечення війни проти України, і заявили про намір продовжувати такі удари.