На Рівненщині чоловік відкрив вогонь по військових ТЦК і поліцейському

У Рівненській області чоловік відкрив вогонь по військових та поліцейському під час перевірки документів. Внаслідок стрілянини двоє людей дістали поранення, нападника розшукують.

Про це повідомляє поліція Рівненської області. Інцидент стався 29 квітня близько 17:00 у селі Верба Дубенського району.

За даними правоохоронців, військовослужбовці групи оповіщення разом із поліцейським офіцером громади помітили чоловіка, який ішов із велосипедом у руках. Коли вони наблизилися до нього для перевірки документів, той відкрив вогонь із автомата.

Внаслідок стрілянини поранення отримали один військовий та поліцейський.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство. Особу нападника вже встановлено, його розшукують.

Керівник поліції області ввів спеціальну поліцейську операцію.

За наявною інформацією, розшукуваному близько 48 років, він худорлявої статури, зріст орієнтовно 170 см, має коротке волосся із сивиною. Був одягнений у камуфляж.

Поліція просить громадян повідомляти будь-яку інформацію про місцеперебування підозрюваного за телефонами: 0500327234 або 0365632702.