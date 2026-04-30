        Події

        СБУ затримала зрадника, який наводив дрони по Дніпропетровщині

        Віктор Алєксєєв
        30 Квітня 2026 10:52
        Агент ГРУ стежив за HIMARS і технікою ЗСУ / Фото СБУ
        Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки, який коригував удари дронів по Дніпропетровській області. За даними слідства, він відстежував позиції українських військових і передавав координати ворогу.

        Про це повідомляє СБУ. За її даними, у Дніпропетровській області затримали агента ГРУ РФ, який наводив реактивні дрони типу «Герань-3» на позиції українських захисників.

        Як встановило слідство, зловмисником виявився місцевий безробітний, якого завербували через Telegram-канали під виглядом «швидких заробітків». Він використовував акаунт свого племінника для зв’язку з російською розвідкою.

        За вказівками кураторів агент мав виявляти позиції української артилерії, зокрема реактивних систем HIMARS, а також відстежувати маршрути руху бронетехніки у напрямку фронту.

        Для цього він облаштував «спостережний пункт» на даху власного будинку. Звідти за допомогою бінокля і камери телефону фіксував переміщення колон Сил оборони.

        Зібрані дані він передавав, позначаючи координати на картах і надсилаючи їх куратору з РФ. Для конспірації використовував заздалегідь погоджені шифри та телефон родича.

        Правоохоронці затримали його «на гарячому», коли він намагався сфотографувати українську військову техніку з ближчої відстані.

        Під час обшуків у нього вилучили два смартфони з доказами співпраці з російською розвідкою.

        Затриманому повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

        СБУ також провела заходи для убезпечення позицій українських військових у зоні діяльності агента.


