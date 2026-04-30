СБУ затримала зрадника, який наводив дрони по Дніпропетровщині

Служба безпеки України затримала агента російської воєнної розвідки, який коригував удари дронів по Дніпропетровській області. За даними слідства, він відстежував позиції українських військових і передавав координати ворогу.

Про це повідомляє СБУ. За її даними, у Дніпропетровській області затримали агента ГРУ РФ, який наводив реактивні дрони типу «Герань-3» на позиції українських захисників.

Як встановило слідство, зловмисником виявився місцевий безробітний, якого завербували через Telegram-канали під виглядом «швидких заробітків». Він використовував акаунт свого племінника для зв’язку з російською розвідкою.

За вказівками кураторів агент мав виявляти позиції української артилерії, зокрема реактивних систем HIMARS, а також відстежувати маршрути руху бронетехніки у напрямку фронту.

Для цього він облаштував «спостережний пункт» на даху власного будинку. Звідти за допомогою бінокля і камери телефону фіксував переміщення колон Сил оборони.

Зібрані дані він передавав, позначаючи координати на картах і надсилаючи їх куратору з РФ. Для конспірації використовував заздалегідь погоджені шифри та телефон родича.

Правоохоронці затримали його «на гарячому», коли він намагався сфотографувати українську військову техніку з ближчої відстані.

Під час обшуків у нього вилучили два смартфони з доказами співпраці з російською розвідкою.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ також провела заходи для убезпечення позицій українських військових у зоні діяльності агента.